LIVE | Ministerie van Financiën: Zeven op de tien bedrijven kregen te veel noodsteun

Kippen mogen in het hele land weer naar buiten vanaf midder­nacht

5 juli Kippen mogen in het hele land weer naar buiten vanaf middernacht. De landelijke ophokplicht voor pluimvee vervalt dan voor in heel Nederland. Volgens demissionair landbouwminister Carola Schouten is dat nu verantwoord, omdat er de afgelopen weken geen wilde vogels meer gevonden zijn die besmet waren met de vogelgriep en het aantal besmettingen ook in de rest van Europa terugloopt.