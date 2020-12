LIVE | Ministerie waarschuwt voor 'fake' lijst met coronamaatregelen

Eerste getuigenis vernieti­gings­kamp Sobibor duikt op: ‘Dat grijpt naar de keel’

18:26 Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft in een recente schenking een nooit eerder gelezen brief van Jules Schelvis ontdekt. De brief is de eerste Nederlandse getuigenverklaring over wat zich in het vernietigingskamp Sobibor heeft afgespeeld, aldus Jos Sinnema, onderzoeker bij het Verzetsmuseum.