LIVE | ‘Moderna noemt wetenschappers niet bij aanvraag patent’, bedrijven zeggen massaal evenementen af

Video Voorbijgan­ger treft auto aan in Zeeuws kanaal, inzittende overleden

In een Zeeuw kanaal, tussen Sluis en Retranchement, is vanochtend een auto aangetroffen. Een inzittende is uit het water gehaald, maar deze persoon bleek al te zijn overleden. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. De politie heeft daarom een plaats delict ingericht.

8 november