LIVE | Nederland een maand lang in gedeeltelijke lockdown: mondkapjes verplicht, horeca dicht

Vrijwel hele Randstad nu op hoogste risiconi­veau, rest van Nederland zorgelijk

11 oktober Door het alsmaar stijgende aantal coronabesmettingen is het risiconiveau in vier veiligheidsregio's vanaf nu opgeschaald naar ‘ernstig’. Acht regio's, bijna allemaal in de Randstad, staan inmiddels op dit hoogste niveau. Vier andere veiligheidsregio's elders in Nederland zijn van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’ gegaan.