LIVE | Nederland kleurt roder en roder door stijging coronagevallen

CoronavirusNederland kleurt komende week grotendeels rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Het aantal positieve tests loopt verder en verder op. In Nederland zijn in de afgelopen week bijna 23.000 mensen positief getest, ruim 50 procent meer dan in de week ervoor. De ‘najaarsstijging’ kan betekenen dat andere landen op den duur strengere regels voor Nederlandse reizigers invoeren, zoals bij de vierde golf in juli ook gebeurde. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.