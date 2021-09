LIVE | Nederland kleurt rood op Europese coronakaart, EMA: Boosterprik niet dringend noodzakelijk

CoronavirusHet is niet dringend noodzakelijk om volledig gevaccineerden in het algemeen nog een booster tegen corona te geven, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau. Extra doses moeten al wel worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Farmaceuten Pfizer en Merck & Co kondigen vandaag nieuwe testprogramma’s aan met experimentele Covid-19-medicijnen voor oraal gebruik. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.