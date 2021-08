LIVE | Nederland stuurt verplegers naar Aruba om corona, 140 miljoen kinderen nog niet naar school

Opheffen coronare­gels onderwijs volgens experts prematuur: ‘Nu daag je het virus maximaal uit’

20 augustus Maandag gaan de scholen in het noorden van het land weer open en een week later volgt het hoger onderwijs. Het OMT pleitte daarbij voor meer maatregelen dan het kabinet nodig vindt. ,,Waarom niet open in oktober? Nu daag je het virus maximaal uit.”