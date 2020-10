LIVE | ‘Negatief reisadvies desastreus voor horeca Curaçao’, Frankrijk weer in lockdown

VIDEO Patricia Paay is ‘teleurge­steld’: versprei­der plasseks­film­pje hoeft toch niet de cel in

29 oktober Michel Vellema, de man die als dé centrale verspreider van het beruchte plasseksfilmpje van Patricia Paay wordt gezien, krijgt daarvoor een maand voorwaardelijk cel. De andere verdachte, Ernst van der S. (47), krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag besloten. Patricia Paay is teleurgesteld over het vonnis van Vellema.