LIVE | Negatieve test verplicht bij Belgische grens, Britten sturen extra militairen naar truckers

VIDEO Krijgen we ooit nog een witte kerst? 'We zijn de winter aan het kwijtraken’

24 december Een sneeuwpop in de achtertuin op kerstavond of met een gruwelijke kater het natuurijs op in de vroege ochtend van tweede kerstdag. Jordi Huirne, de nieuwe weerman van SBS6, houdt er rekening mee dat het in ons land in de toekomst mogelijk nooit meer gaat gebeuren. ,,De kans dat we ooit nog een witte kerst krijgen is erg klein. We zijn de winter aan het kwijtraken”, verzucht de jonge wintergek.