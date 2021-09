LIVE | Niet meer hele klas naar huis na één coronabesmetting

Gasten op ‘verjaar­dags­feest’ weten niet wat ze meemaken: plots verschijnt bruidspaar

19 september Ze hielden het al tijden verborgen, maar zaterdag was het eindelijk zover. Steffan (31) en Ruby Berger (30) overrompelden hun familie en vrienden toen ze tijdens het ‘verjaardagsfeest’ in hun achtertuin plots in bruidskleding verschenen. ‘Je had die gezichten moeten zien!’