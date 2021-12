LIVE | 'Nieuwe pandemie mogelijk dodelijker dan corona’, ziekenhuizen schalen op naar 1250 ic-bedden

CoronavirusDe nieuwe omikronvariant van het coronavirus is inmiddels in ongeveer een derde van alle Amerikaanse staten aangetroffen. Bij veel van de besmettingen gaat het om mensen die volledig zijn gevaccineerd. Zij hebben slechts milde symptomen. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.