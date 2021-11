LIVE | Nieuwe regels gaan in: horeca en winkels om 17.00 uur dicht, Israël sluit grenzen door nieuwe variant

coronavirusDe nieuwe coronamaatregelen zijn vanmorgen om 05.00 uur officieel ingegaan. Dat betekent dat horeca en niet-essentiële winkels in ieder geval om 17.00 uur hun deuren moeten sluiten. En de in Zuid-Afrika opgedoken nieuwe coronavariant (Omicron) is nu ook opgedoken in Nederland, Duitsland, Italië , Tsjechië en Groot-Brittannië. Israël sluit de komende twee weken zijn grenzen voor buitenlanders, uit angst voor het virus. De laatste ontwikkelingen rond het virus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.