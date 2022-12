LIVE | Nog nooit zóveel vuurwerk verkocht in Nederland, man (25) zwaargewond bij carbidschieten

Hier is een 50-jarig huwelijk al niet meer heel bijzonder: ‘Diamant of briljant is de grens’

Samenhangend met het hoge aantal huwelijken in de jaren zestig en zeventig en met de toegenomen levensverwachting zijn er steeds meer stellen met een langdurend huwelijk. In de gemeente Hoeksche Waard was ook dit jaar duidelijk love in the air. Met maar liefst 107 stellen die hun 60ste, 33 die hun 65ste en zelfs drie die hun 70-jarige huwelijksjubileum vierden.

