LIVE | Non-foodwinkels zien sterkste verkoopdaling in zestien jaar, Britse virusvariant in bijna alle EU-landen

CoronavirusNiet essentiële winkels verkochten in januari bijna 38 procent minder dan een jaar eerder. Een recorddaling. De neergang qua verkopen is de grootste sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2005 startte met het bijhouden van de cijfers. De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is al in veertien EU-landen aangetroffen, de Braziliaanse in zeven en de Britse al nagenoeg in alle. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.