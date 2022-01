LIVE | Noodkreet van burgemeesters aan kabinet, supermarkten vrezen voor lege schappen door uitval personeel

Recordaan­tal van kwart miljoen besmettin­gen binnen één week geconsta­teerd

Binnen een week tijd zijn er op een haar na een kwart miljoen nieuwe besmettingen geconstateerd: 249.118 om precies te zijn. Dat is een recordaantal. Niet eerder was er zo'n groot deel van de mensen in de teststraat positief: 36,8 procent.

17:15