LIVE | OMT-lid Marc Bonten voorziet ontbinding team, opnieuw meer patiënten in ziekenhuizen

arrestaties Actievoer­ders Sterrebos woest op politie: ‘Op gezicht geslagen en hardhandig geduwd‘

De politie heeft vanochtend vier personen aangehouden in het Sterrebos, naast VDL Nedcar in Borne. Actievoerders bezetten het bos sinds 28 januari in een poging de voorgenomen kap van het bos te voorkomen. De politie is bezig het bos te ontruimen en haalt actievoerders uit de bomen. Een van de actievoerders is per brancard weggevoerd, volgens de politie omdat hij weigerde te lopen.

14:19