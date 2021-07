LIVE | OMT-lid: risico op besmetting kwetsbaren ondanks vaccin; Belgische (90) besmet met twee varianten

CoronavirusHet aantal nieuwe coronabesmettingen op één dag is op het niveau van afgelopen kerst. Voor het eerst sinds 25 december registreerde het RIVM zaterdag meer dan 10.000 nieuwe gevallen in één etmaal. In een week tijd is het dagcijfer vernegenvoudigd. Viroloog en OMT-lid Menno de Jong waarschuwt dat besmettingen, ondanks het vaccin, toch doorsijpelen naar kwetsbare mensen. Bij mensen die al vroeg ingeënt zijn, loopt de bescherming af, zegt hij. In België is een 90-jarige vrouw overleden, nadat ze besmet was geraakt met twee varianten van het coronavirus. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.