De alcohol-enkelband houdt Katja op het rechte pad: ‘Helpt om de duivel onder controle te houden’

10 juli Katja*, woonachtig in de Achterhoek, draagt een enkelband die via zweet registreert of ze alcohol drinkt. Het is haar stok achter de deur, die helpt om de fles te laten staan. Zij is niet de enige met die ervaring. Een proefproject in Oost-Nederland en Rotterdam verliep zo positief dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de enkelband nu landelijk wil invoeren.