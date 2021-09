LIVE | OMT: niet heel de klas naar huis bij besmetting kind; G20-landen willen vaccins eerlijker verdelen

CoronavirusHet OMT denkt dat het niet meer nodig is om heel de klas naar huis te sturen als één kind besmet is. Alleen kinderen die in nauw contact staan met het besmette kind zouden preventief in quarantaine moeten. Deze versoepelingen voor het basisonderwijs zou 20 september in kunnen gaan. De ministers van Volksgezondheid van de G20-landen beginnen aan een tweedaags overleg in aanloop naar de G20-top in oktober. Ze spraken af te werken aan een rechtvaardigere verdeling van coronavaccins. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.