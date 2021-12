LIVE | OMT praat vandaag over omikronvariant, advies VS: liever niet prikken met Janssen-vaccin

Xivano (12) fietste gewoon naar school tot er vuurwerk in z’n gezicht ontploft: ‘Fuck, we hebben hem geraakt’

Een ritje door Amersfoort is voor Xivano (12) uitgelopen op een nachtmerrie. Terwijl hij nietsvermoedend naar school fietst, ontploft er vuurwerk in zijn gezicht en nu wordt gevreesd dat hij aan één oog blind blijft. ,,Ik zag direct niets meer en hoorde ze nog schreeuwen: ‘oh fuck, we hebben hem geraakt’.”

16 december