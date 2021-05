LIVE | Opnieuw fors minder coronapatiënten in het ziekenhuis, De Jonge vindt wie voordringt ‘een eikel’

De instroom van coronapatiënten in het ziekenhuis blijft dalen, en daardoor wordt de druk op de bedbezetting steeds lager. Tientallen studenten zouden, door het opgeven van een valse medische indicatie, zijn voorgedrongen bij het krijgen van een coronaprik. Zorgminister Huge de Jonge noemt hen vandaag in een reactie ‘eikels’. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.