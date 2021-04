LIVE | Oproep aan moslims: Vier ramadan thuis met gezin, recordaantal besmettingen in India



CoronavirusHet het Contactorgaan Moslims en Overheid roept de ongeveer 1 miljoen moslims in Nederland op de komende ramadan en het afsluitende Suikerfeest thuis te vieren en niet bij familie of vrienden op bezoek te gaan. ,,Ramadan is gezelligheid en lekker eten, maar dat is niet de essentie’’, zegt CMO-bestuurslid Saïd Bouharrou. De islamitische vastenmaand begint omstreeks 13 april. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.