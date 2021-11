LIVE | Oproep tot testen voor eerder uit Afrika aangekomen reizigers, DAF-personeel op werk gevaccineerd

Drie maanden cel voor rellen Coolsingel: ‘Demonstra­tie werd hetze tegen agenten’

Twee relschoppers die vrijdag bij de rellen in Rotterdam stenen gooiden naar politiebusjes moeten drie maanden de cel in. Ook krijgen de vrouw uit Spijkenisse (26 jaar) en man uit Delft (29 jaar) een gebiedsverbod voor het Rotterdamse centrum van een jaar. Een forse straf ‘ook als signaal naar de getroffen hulpverleners en Rotterdam dat we dit niet accepteren’, aldus de rechter woensdag.

24 november