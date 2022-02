LIVE | Politie België werpt blokkades op om ‘vrijheidskonvooi’ richting Brussel tegen te houden

Veteraan Hans Kneefel (83) heeft na zestig jaar nog nachtmer­ries en krijgt nu eindelijk erkenning

Veteraan Hans Kneefel (83) uit Zwolle kreeg vrijdagavond de Draaginsigne Gewonden uit handen van burgemeester Peter Snijders. Het is voor hem een erkenning voor het leed dat hij heeft overgehouden aan zijn tijd als marinier in Nieuw-Guinea. ,,De beelden komen telkens terug in je hoofd.”

7:41