LIVE | Portugal schrapt testplicht voor volledig gevaccineerden uit EU, luchtruim Marokko weer open

Justitie eist steeds hogere straffen tegen terugkeren­de IS-vrou­wen: ‘Ze bleven tot het laatst’

Het Openbaar Ministerie wil dat de teruggekeerde IS-vrouw Angela B. uit Soesterberg 6 jaar de cel ingaat, het is de hoogste strafeis tegen een vrouwelijke Syriëganger tot nu toe. B. zei vanochtend in de rechtbank dat ‘naar Syrië gaan de grootste fout in mijn leven is geweest'.

4 februari