LIVE | Premier Nieuw-Zeeland houdt grenzen voorlopig hermetisch gesloten

Hoe de be­zorg-Bat­man uiteinde­lijk dakloos op straat belandde: ‘Ik word gék van de stress’

9 augustus Een tentzeil. Een hangmat tussen twee bomen. Een gasfles plus een tweepits campingkookstel. Welkom in het domein van de Utrechtse bezorg-Batman. Waar hij normaal gesproken opvalt doordat hij als een superheld pizza's en sushi bezorgt, trekt hij deze zomer óók de aandacht door de bedelbrieven die hij uitdeelt. Wie is de man achter het masker die tegenwoordig 's nachts in het bos bij Bunnik woont?