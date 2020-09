LIVE | Rechtszaak tegen verdachten moord advocaat Wiersum hervat

De tweede besmet­tings­golf is er. Hoe hard gaat hij toeslaan?

8:36 De gevreesde tweede golf is daar, constateert minister De Jonge, als we naar het aantal besmettingen kijken. Grote vraag is of de tweede golf net zo hard toeslaat als de eerste: voorlopig vallen er weinig slachtoffers. Mogen we daar hoop uit putten?