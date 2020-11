LIVE | Record wereldwijde besmettingen, nog geen Nederlandse avondklok

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een record aan wereldwijde coronabestemmingen geregistreerd van 581.679 in één etmaal. Dat waren er in de periode van vrijdag op zaterdag ruim 24.000 meer dan het oude dagrecord. En er komt nog geen avondklok in regio’s waar het aantal coronabesmettingen nog altijd gevaarlijk snel stijgt. ,,We zijn nog niet op het punt gekomen dat we vinden dat er beslist moet worden over een avondklok”, zei justitieminister Grapperhaus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.