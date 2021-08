LIVE | Recordaantal besmettingen rond Sydney, Duitsland overlegt over coronatoegangspas

Milieuorga­ni­sa­ties: luister naar wanhoops­kreet van de klimaatwe­ten­schap

9 augustus Een nieuw kabinet moet in het regeerakkoord besluiten om het klimaatdoel voor Nederland op te hogen, in lijn met de opwarming van de aarde, zegt Greenpeace in reactie op het rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Volgens Natuur & Milieu is het huidige klimaatbeleid is ‘bij lange na’ niet voldoende om het tij te keren. ,,Meer weersextremen komen op ons af en de zeespiegel stijgt tot drie keer sneller dan in de jaren zeventig. Klimaatverandering heeft op korte termijn rampzalige en onomkeerbare gevolgen voor de mensheid en de planeet”, aldus de organisatie.