LIVE | Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland, ‘VS gaan combinatie van vaccins bij boostershot toestaan’

Grapper­haus vraagt met spoed 800 opvangplek­ken voor vluchtelin­gen

18 oktober Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft burgemeesters gevraagd snel achthonderd opvangplekken voor vreemdelingen in te richten. In de komende weken moeten er nog eens 1500 bij komen. Dat deed hij omdat de nood hoog is in de asielketen, laat het ministerie weten.