LIVE | Reizen naar Duitsland zonder testuitslag weer mogelijk, veel middelbare scholen blijven nog gesloten

Column Saskia Noort Maakt het uit als Jaimie Vaes zat te flirten? Mag je dan iemand verrot slaan?

29 mei Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster maakt zich zorgen over hoe om wordt gegaan met huiselijk geweld. ,,Wat vertellen zij de meisjes, de dochters? Dat het oké is? Ieder huisje heeft zijn kruisje, voor liefde moet gevochten worden.’’