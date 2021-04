LIVE | RIVM dringt bij huisartsen op prikregistratie aan, Turkije koopt 50 miljoen doses Spoetnik V-vaccin

coronavirusHet RIVM telde vandaag 8713 nieuwe besmettingen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is iets toegenomen: er zijn 2611 patiënten opgenomen met Covid-19, veertien meer dan dinsdag. Op de ic’s liggen nu 814 patiënten, zes minder dan gisteren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.