LIVE | RIVM: Indiase virusvariant acht keer aangetroffen, vroege vogels al om 06.00 uur op terras

CoronavirusVanaf vandaag mogen in Nederland de terrassen langer open, mensen kunnen weer naar sportscholen en zwembaden en zogenoemde doorstroomlocaties in de buitenlucht, zoals pretparken, mogen weer gasten ontvangen. Tegelijkertijd heeft Argentinië te maken met een grote tweede coronagolf en zijn er het afgelopen etmaal 4529 nieuwe coronadoden in India geregistreerd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.