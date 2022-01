LIVE | Steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen, Engeland stopt met mondmaskers en coronapas

Schietpar­tij­en teisteren Amsterdam: vijf incidenten in één dag tijd

Bij een schietpartij op de Papendrechtstraat in Amsterdam is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Amsterdam wordt de afgelopen dagen geteisterd door schietpartijen. Het is de vijfde schietpartij in iets meer dan een dag tijd.

17 januari