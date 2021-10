LIVE | Sterfterecord in Rusland, hoestende Poetin: ‘Geen zorgen, ik ben niet ziek’

Baas Surinaamse Politie­bond zegt ‘sorry’ voor geld uitdelen op feest tijdens werkbezoek in Nederland

11 oktober De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Mielando Atompai, heeft excuses gemaakt voor zijn ‘patsergedrag’. Atompai, die op werkbezoek is in Nederland op uitnodiging van de Nederlandse Politiebond, kreeg veel kritiek vanwege een filmpje waarin te zien is dat hij flink wat geld uitdeelt op een feest.