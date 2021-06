LIVE | Sterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol, 60-plussers ontvangen opnieuw prikuitnodiging

Woede over verdronken hond in Zwolle: ‘Ik snap niet hoe zoiets in je hoofd kan opkomen’

20:29 Mensen reageren geschokt op de verdronken hond, die woensdagavond in het Zwarte Water in Zwolle werd aangetroffen. Zijn poten waren aan elkaar gebonden. De politie is een onderzoek gestart, en verschillende personen zijn al naar voren gestapt om voor honderden euro's aan tipgeld aan te bieden. ,,Ik snap niet hoe zoiets in je hoofd kan opkomen.”