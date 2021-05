LIVE | Suriname krijgt eind deze week hulp van Nederlandse medici, militairen ingezet bij vaccinaties

coronavirusDoor de afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames sluiten steeds meer ziekenhuizen in Nederland hun Covid-afdelingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. In de rest van de wereld is het virus nog allerminst onder controle. Vietnam gaat alle 13 miljoen inwoners van Ho Chi Minh-stad testen op corona na een plotselinge stijging van het aantal besmettingen. En het zwaar getroffen Suriname wacht met smart op de hulp Nederlandse medici. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.