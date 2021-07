LIVE | Suriname schrapt quarantaine voor ingeënte reizigers, Slowakije scherpt inreisregels aan

CoronavirusUit ongerustheid over nieuwe varianten van het coronavirus heeft de regering in Slowakije besloten om de regels drastisch aan te scherpen. Vanaf 9 juli geldt een quarantaineplicht voor alle reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn. In Nederland hoeven mensen die minstens veertien dagen volledig gevaccineerd zijn en in contact komen met iemand die besmet is met corona, vanaf 8 juli niet meer in quarantaine. Dit laat een woordvoerder van de GGD-GHOR weten, meldt RTL Nieuws. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.