LIVE | Timmermans: EU maakte fouten bij bestellen vaccins

CoronaHet aantal besmettingen loopt snel op. Vandaag komen er 6446 gevallen bij, bijna 400 meer dan vrijdag. Verder blijkt een corona-uitbraak op een schooltje in Enter (Overijssel) groter dan gedacht. Zeker 50 mensen zijn besmet met de Britse variant. Na contactonderzoek is besloten dat tweehonderd personen preventief getest gaan worden. Op verschillende plekken in Duitsland waren vandaag demonstraties tegen het coronabeleid. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.