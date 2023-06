LIVE | ‘Tro Tardi Zes Kills’, mailde John S. na schietdrama op zorgboerderij, vandaag hoort hij strafeis

Vandaag hoort John S., tijdens de derde zittingsdag, welke straf tegen hem wordt geëist na de koelbloedige schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Hij wordt verdacht van de moorden op de 34-jarige medewerkster Nathalie van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, de 16-jarige cliënte Ann-Sofie uit Dordrecht en de Vlissingse schoenmaker Johan Quist. En van twee pogingen tot moord én bedreiging.

De 39-jarige man uit Oud-Alblas heeft bekend de drie vorig jaar op 4 en 6 mei om het leven te hebben gebracht. In april vertelde hij aan de rechtbank al dat hij de schoenmaker uit Vlissingen geblinddoekt door zijn hoofd had geschoten tijdens een seksdate, op 4 mei vorig jaar.

Twee dagen later, op 6 mei 2022, kwam S. gewapend naar de zorgboerderij en schoot hij vrijwel direct op de eerste twee mensen die hij tegenkwam bij het paardenverblijf. De 34-jarige Nathalie kwam daarbij om het leven, de 20-jarige Fleur raakte levensgevaarlijk gewond. Kort daarna ging S. de kantine binnen en schoot hij de 16-jarige Ann-Sofie dood die hem tegemoet kwam lopen. Ook de toen 12-jarige Roan raakte zwaargewond.

S. wordt verdacht van drie moorden en twee pogingen tot moord. Naar de reden en aanleiding is het nog steeds gissen. Volgens S. was de moord op de Vlissingse schoenmaker ‘slechts een test’ voor het uiteindelijke drama op de zorgboerderij. Op Tro Tardi bracht hij zelf in het verleden enige tijd door. Hij kreeg er een relatie met de toen minderjarige Kirsten.

‘Tro Tardi zes kills’

De slachtofferadvocaat van Kirsten gaf gisteren aan dat het een ‘toxische relatie’ betrof tussen Kirsten, die verstandelijk beperkt is en het geestesvermogens heeft van een 8-jarige, en John S. die dominant, en ook nog eens veel ouder was. Volgens de inmiddels 34-jarige vrouw wilde zij het uitmaken, maar stond S. dat niet toe. In de dagen voor de moord stuurde hij haar bedreigingen via WhatsApp. Onder meer een foto van de doodgeschoten vastgebonden en bebloede schoenmaker Johan Quist. Op 6 mei vuurde hij kogels af op zorgboerderij Tro Tardi. Twintig minuten later mailt hij de resultaten naar RTL: ‘Tro Tardi zes kills’.

Gisteren kwamen in de rechtbank de nabestaanden en de slachtoffers die het overleefden aan het woord. Een indrukwekkende dag, waarin vooral duidelijk werd hoe het schietdrama iedereen nog altijd in de greep houdt. Hier lees je het liveblog terug van gisteren terug. En hier het afgeronde verhaal.

