LIVE | Vaccinmaker: we hebben ons oude leven in winter 2021 terug, dinsdag weer persconferentie

Sinter­klaas werkt dit jaar vanuit huis aan de Dieuwertje Blokkade

14 november Sinterklaas is veilig aangekomen in Nederland. De stoomboot vol met pakjes kwam aan op de Dieuwertje Blokkade op een geheime locatie, waarna hij naar het Grote Pietenhuis vertrok. Burgemeesters en kinderen vanuit het hele land trakteren hem daar op tekeningen en welkomstcadeaus. De Goedheiligman werkt de komende tijd vanuit huis, maar de Pieten gaan de daken op om de schoencadeautjes rond te brengen. Door de coronacrisis mocht er helaas geen publiek aanwezig zijn bij de intocht, maar waren alle festiviteiten vanaf 12.00 uur live te zien via NPO 3. Wij volgden de landelijke intocht van Sinterklaas op de voet in ons liveblog.