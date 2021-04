LIVE | Van Ark wil zelf liefst zorgbonus voor hele sector,

538 Oranjedag stijf uitverkocht

CoronavirusMinister Tamara van Ark (Medische Zorg) zou het liefst alle zorgmedewerkers een coronabonus geven. Ze liet onlangs weten dat ze voor een ‘dilemma’ staat: of een bonus van 500 euro voor mensen die coronazorg verlenen, of een lager bedrag voor alle zorgmedewerkers. Het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe, 538 Oranjedag, is stijf uitverkocht. Er waren 10.000 kaarten beschikbaar voor het feest in Breda, maar er werden meer dan 1 miljoen tickets aangevraagd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.