LIVE | Vanaf juni vijf nieuwe bedrijven voor toegangstesten, RIVM: Indiase virusvariant acht keer aangetroffen

Strengere regels in Duits grensge­bied, negatieve test blijft voor iedereen verplicht

17 mei Mensen die voor hun werk in Duitsland moeten zijn, of alleen hun kinderen daar naar school brengen, zijn vanaf nu verplicht om al bij binnenkomst een negatieve coronatest bij zich te hebben. Wie dat niet heeft, riskeert een boete. Het is het gevolg van strengere, Duitse coronaregels.