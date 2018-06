LIVE: Verdachte aanrijding Pinkpop is 34-jarige man uit Heerlen

Live persconferentieDe politie heeft de witte bus gevonden die vanochtend inreed op een groepje Pinkpopgangers in Landgraaf. Ook is een verdachte aangehouden, een 34-jarige man uit Heerlen. De politie gaat ervan uit dat dat de chauffeur van de bus is. Een en ander wordt nu op een persconferentie toegelicht.

Bij de aanrijding vanochtend om 4.00 uur op de Mensheggerweg kwam één persoon om het leven - een 35-jarige man uit Heerlen - en raakten drie voetgangers zwaargewond. De bestuurder van de bus reed na het dodelijke incident door. De politie organiseerde een klopjacht naar de dader en zijn voertuig en werd daarbij ook geholpen door de Belgische en Duitse politie.

De 34-jarige man bestuurder van de witte bus uit Heerlen belde later zelf de politie. Hij werd in Amsterdam opgepakt en zit in volledige beperking. Uit verhoren moet duidelijk worden wat zijn motief was en of sprake is geweest van opzet of een ongeval.

Slachtoffers

Die drie slachtoffers verblijven nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De families van de slachtoffers zijn in kennis gesteld. Op dit moment kan nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers worden bekendgemaakt. Het gaat om een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen.

Burgemeester Raymon Vlecken van Landgraaf zei tijdens de persconferentie: ,,Hier voor u zit een aangeslagen burgemeester. Afgelopen nacht heeft een vreselijk incident plaatsgevonden. Dit is gewoon verschrikkelijk." Hij wenste de nabestaanden en dierbaren van de slachtoffers net als eerder vanochtend sterkte.

Pinkpop-baas Jan Smeets sprak er ook. ,,Ik ben onvolstelbaar geschrokken. Dit hadden we al bestempeld als een van de meest succesvolle festivals en dan eindigt het in zo'n drama. Ik heb enorm te doen met de families."

Smeets vervolgd: ,,We zijn snel ter plekke geweest, binnen zes minuten. Vanaf die tijd zijn we bezig geweest met het incident. Het is de eerste keer dat Pinkpop een dode te betreuren heeft. Dat is echt vreselijk. Zo'n mooi feest dat zo abrupt eindigt. Dat is niet prettig."

