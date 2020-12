LIVE | Verpleger VS test positief na vaccinatie, Algerije slaat Russisch vaccin in

coronavirusBij een basisschool in Bergschenhoek is een ‘serieus aantal’ besmettingen met de ‘Britse variant’ van het coronavirus gevonden, zegt coronaminister Hugo de Jonge. Dat het virus rondgaat op basisscholen betekent volgens hem ook dat het kabinet het testbeleid voor jonge kinderen nog eens tegen het licht moet houden. Mogelijk wordt het beleid aangescherpt. Wat dit betekent voor het mogelijk eerder openen van de basisscholen, maakt het kabinet morgen bekend. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen vind je hier.