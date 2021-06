LIVE | Vrij reizen binnen Europa voor wie volledig ingeënt is, eerste twintigers aan de beurt voor prik

CoronavirusWie volledig is ingeënt, kan komende zomer vrijuit reizen binnen Europa, zo hebben de 27 EU-landen vandaag besloten. Een coronatest of quarantaine is dan niet meer nodig. Wereldwijd zijn dit jaar al meer mensen aan Covid-19 overleden dan in heel het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. In minder dan een half jaar bezweken meer dan 1,88 miljoen mensen aan de gevolgen van Covid-19. In totaal zijn er mondiaal 3,7 miljoen coronadoden geregistreerd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.