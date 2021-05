LIVE | Weer fors minder coronapatiënten in ziekenhuis, positieve testen op laagste niveau sinds 1 oktober

Video Kabinet verbiedt designer­drug 3-MMC na zorgwekken­de signalen

27 mei Het kabinet gaat de vooral onder jongeren populaire designerdrug 3-MMC verbieden. De drug wordt steeds populairder en uit het hele land blijven zorgwekkende signalen binnenkomen over het middel. ,,De legale status geeft deze drug een vals onschuldig imago, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf”, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis. Maar alleen het verbod is niet zaligmakend.