LIVE | Weer meer coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal nieuwe besmettingen daalt naar 10.247

CoronavirusOpnieuw is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen. In totaal liggen er nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis. Het aantal nieuwe besmettingen is gedaald naar 10.247. Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd hard stijgt, verwacht het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LCPS) dat het de komende tijd drukker wordt op de ic’s en op de verpleegafdelingen. Ook gaan de risiconiveaus verder omhoog. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.