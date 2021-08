LIVE | Weer minder nieuwe coronabesmettingen, lichte toename in ziekenhuizen

Controleer de scheerlij­nen: zomerstorm Evert zorgt voor flinke windstoten vanavond

30 juli Kampeerders in Nederland doen er goed aan om vandaag de scheerlijnen extra goed aan te spannen, want vanavond en vannacht raast het restant van zomerstorm Evert door het land. Forse windvlagen van 80 kilometer per uur staan in de verwachting van Weerplaza. ,,Haal je stormbandenset maar van stal.”