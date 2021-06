LIVE | ‘Wereldwijd nu al meer coronadoden dan in 2020', Rotterdam telt meeste infecties per 1000 inwoners

CoronavirusWereldwijd zijn dit jaar al meer mensen aan Covid-19 overleden dan in heel het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. In minder dan een half jaar bezweken meer dan 1,88 miljoen mensen aan de gevolgen van Covid-19. In totaal zijn er mondiaal 3,7 miljoen coronadoden geregistreerd. Van de tien grootste Nederlandse gemeenten telt Rotterdam relatief gezien de meeste coronabesmettingen. De Maasstad nam tot nu toe 78.554 positieve tests af. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.